Son Dakika deprem haberleri - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça'da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi'nde saat 20.28'de 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla - Datça ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremine ilişkin detaylar şöyle;
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz Oniki adalar bölgesinde peş peşe meydana gelen son dakika depremlerinin ilki 5.3 şiddetinde olarak ölçüldü. Yerin 2.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de Muğla ili Datça ilçesinde hissedildi.
MUĞLA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını söyledi. Tavlı, "İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.
Bu arada, deprem Datça ve çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler verilerine göre ise yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak ölçülürken, Türkiye'de Muğla - Datça'da yoğun olarak hissedildi.