Son Dakika deprem haberleri - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça'da da hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi'nde saat 20.28'de 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla - Datça ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MUĞLA AÇIKLARINDA 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremine ilişkin detaylar şöyle;