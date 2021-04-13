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Giriş Tarihi: 14.4.2021 00:26 Son Güncelleme: 14.4.2021 00:26

haberleri - ’nde korkutan deprem! 'da da hissedildi

Son Dakika deprem haberleri - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça'da da hissedildi

ile (AFAD) listesi verilerine göre - ()’da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar panik yaşadı. Son dakika Ege Denizi depremine ilişkin detaylar.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi'nde saat 20.28'de 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla - Datça ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - MUĞLA AÇIKLARINDA 5.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremine ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz Oniki adalar bölgesinde peş peşe meydana gelen son dakika depremlerinin ilki 5.3 şiddetinde olarak ölçüldü. Yerin 2.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Türkiye'de Muğla ili Datça ilçesinde hissedildi.

MUĞLA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını söyledi. Tavlı, "İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Bu arada, deprem Datça ve çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler verilerine göre ise yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak ölçülürken, Türkiye'de Muğla - Datça'da yoğun olarak hissedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE HARİTADAKİ MEVKİSİ

AFAD tarafından yayımlanan depremin detayları ve merkez üssünün harita üzerindeki konumu şöyle;

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Son Dakika deprem haberleri - Ege Denizi’nde korkutan deprem! Muğla Datça'da da hissedildi
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