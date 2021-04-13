Son dakika haberi: Bağcılar'da dehşet! İş kadını kabusu yaşadı

Çıktıktan sonra bunlar başladı. Hem bana hem çalışanlarıma en son söylediği şey, fabrikayı ve 1 milyon lira parayı verince beni rahat bırakacakmış. 'Aksi takdirde bütün işlerini bozarım' demiş. Her gün tehdit ediyor, hatta dün bile tehdidi geldi.