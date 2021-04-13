Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk yerli aşısında flaş gelişme! Acil kullanım onayı...

'SIRANIZ GELDİYSE AŞIYI OLUN'

Aşı konusunda vatandaşı uyaran Prof. Dr. Çalış, "Özellikle 'Hangi aşıyı olalım' konusunda toplumun birçok kesiminden bize sorular geliyor. Hangi aşıya ulaşıyorsanız onu olun. Yani 'Şu aşıyı ya da diğer aşıyı seçelim' lüksümüz yok. Zaten ülkemizde kullanılan Covid-19 aşıları güvenli ve etkin olmasa Sağlık Bakanlığı'mız izin vermez. Sağlık Bakanlığı'mız izin verdiği her aşı hem güvenli hem de etkindir. Vatandaşlarımız bu aşılardan hangisini bulursa olmalarını isterim. Tabi yerli aşıyla ilgili sorular geliyor. 'Yerli aşıyı bekliyoruz' diyenler oluyor. Ben bu vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Bu çok gurur verici ama şu anda pandemi döneminde hele hele 3'üncü piki yaşarken böyle bir şey doğru değil. Sıranız geldiyse bulduğunuz aşıyı olun. İnşallah yerli aşımız da kullanıma geçtikten sonra ileriki aşamalarda yerli aşımızı olursunuz demek istiyorum" diye konuştu.