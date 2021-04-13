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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:00 Son Güncelleme: 13.4.2021 10:32

Son dakika: 'da lüks cipe kanlı pusu! 3 otomobille kıstırıp bıçak ve silahla saldırdılar!

İHA
Son dakika: İstanbul'da lüks cipe kanlı pusu! 3 otomobille kıstırıp bıçak ve silahla saldırdılar!

Son dakika haberler... Çekmeköy'de bir kişiye husumetlileri tarafından pusu kuruldu. 3 otomobille lüks cipin önünü, arkasını ve sağını kapatan 5 maganda, ellerindeki sopalarla aracın camlarını kırıp sürücüyü feci şekilde darbetti. Saldırıya uğrayan adam kaçmaya çalıştığı sırada saldırganlar aracın arkasından silahla ateş açtı. Saldırganlardan biri de binmeye çalıştığı cipe takılarak yere düştü. Bu korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çekmeköy'de geçtiğimiz gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, 5 kişi, önceden aralarında husumet bulunan bir kişiye yol üzerinde kanlı bir tuzak kurma planlarına girişti. Saldırganlar, 3 otomobile binerek saldıracakları kişinin geçeceği yolda tuzak kurdu. Otomobillerden biri yolun sağ tarafında beklemeye başladı.

Diğer iki otomobil de saldıracakları kişinin lüks cipinin önünü ve arkasını keserek aracı yol üzerinde durdurdu. Araçlarından inen saldırganlar sopalarla hem lüks cipin camlarına vurdu, hem de cipin kapısını açıp içerideki şahsa saldırdı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ CİPE TAKILIP DÜŞTÜ

O esnada saldırganların otomobiliyle cipin arasında kalan bir vatandaş da gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Öldüresiye saldırıda bıçaklanan cip sürücüsü canını kurtarmak için kaçmaya çalışırken saldırganlardan biri kapısını açtığı cipin içerisine girmeye çalıştı. Cipe binmeye çalışan şahıs cip ilerlediği sırada yola düşerek yaralandı.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırganlar yere düşen kişiye yardım etmek için yanına koştu. Saldırıda yaralanan kişi cipiyle hastaneye giderken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis tarafından 5 saldırgan şahsın gözaltına alındığı ve olayda kullanılan bir bıçak ile bir silahın ele geçirildiği öğrenildi.

Olaya tanık olan Yusuf Şener, "Bir iki el silah sesi duyduk. Aranda önce sopalı kavga vardı. Tekrar silah sesi geldi. Kaçtılar. Durduğumuza göre birkaç kişi yaralıymış" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Silahlı sopalı saldırganların lüks cipin önünü keserek saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde lüks cipin önünü, arkasını ve sağ tarafını kapatan şahıslar cipi durduruyor. Araçlarından inen saldırganlar cipe ve sürücüye saldırıyor. Cip sürücüsü kaçmaya çalıştığı esnada araca binmeye çalışan saldırganlardan biri de yola düşüyor.

İstanbul Çekmeköy'deki kanlı tuzağın görüntüleri ortaya çıktı! 3 otomobil ile cipin önünü kesip silah ve bıçakla saldırdılar

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Son dakika: İstanbul'da lüks cipe kanlı pusu! 3 otomobille kıstırıp bıçak ve silahla saldırdılar!
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