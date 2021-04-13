Son dakika: Kız kardeşlere miras dayağı! Babalarının cenazesinde amcaları dövdü





"BABAMIN CENAZESİNDE DARP ETTİLER BİZİ"

Babasının cenazesinde acımasızca darp edildiklerini söyleyen Atmaca, "Yani babamdan kalan iki tane evden hak iddia etmememiz için babamın cenazesinde darp ettiler bizi. Babam gömülürken de halam tehditler savurmaya devam etti. Ben babamı en son iki sene önce hastanede gördüm. Ondan sonra hiç görmedim. Cenazesinde darp edildik ama biz hiçbir şekilde babamda kalan evlerden hak iddia etmedik. Onlar kendilerince gözdağı verdiler bize" ifadelerini kullandı.



"BABAMIZIN ACISINI YAŞAMAMIZA BİLE İZİN VERMEDİLER"

Cansu Atmaca ise olay günü babalarının cenazesine gittiklerini ve böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyerek, "Biz, 8 Nisan günü amcalarım ve halalarım tarafından babamın cenazesine çağrıldık. Biz gittikten sonra önce annemi suçlamışlar, annemle tartışmışlar. Sonrasında ise biz kardeşimle oraya girip ne oluyor demeye kalmadan bize de saldırdılar. Kız kardeşimin yüzünü ısırdılar hep, yüzü morluklar ve yaralar içerisinde. Benim de bileğim yerinden çıkmış. Kaşlarımın arası da darbeyle yırtıldı. Vücudumun bazı noktalarında morluklar var. Biz babamızın acısını yaşamaya gittik ama böyle bir olayla karşılaştık. Acımızı yaşamamıza bile izin vermediler. Olur da miras konusunu açmayalım diye bize gözdağı verdiler. Sessiz kalacağımızı düşündüler ama biz gereken her yere başvuru yapacağız. Biz devletimizin adaletine güveniyoruz. Hak var, hukuk var. Onlar bizi tehdit etmeye devam ediyor ama biz devlete güveniyoruz" diye konuştu.