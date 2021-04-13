Son dakika: Korona tedavisi gören babaya oğlundan ilginç sürpriz! 'Aracın başında ağladım'





"O ANLARI GÖRÜNCE, ARACIN BAŞINDA AĞLADIM"

Olayla ilgili konuşan vinç operatörü Cemal Öztürk ise, "25 yıllık meslek hayatımda, her şeyle karşılaştım. Böyle bir sürprizi ise ilk defa gördüm. Bu genç arkadaşımız yanıma gelerek makinanın kiralık fiyatını sordu. Ben de vinci ne yapacağını sorduğumda 25 gündür korona virüs tedavisi gören babasını görmediğini vinç aracılığıyla hastane odasına çıkacağını söyledi. Ben de bu sözler sonrası çok duygulandım. Açıkçası böyle bir şey aklımın ucuna dahi gelmemişti. Hastanenin önüne gittik. Genç arkadaşımızı yukarı çıkardık onlar yukarıda çok mutlu olurken, ben de aracın başında resmen ağladım. Babası beni görünce arayarak ayrıca teşekkür etti. O anları, duyguları sadece yaşayan bilir. Biz de meslek hayatımızda böyle ilginç bir şey yaşadık" dedi.