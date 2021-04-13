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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:04 Son Güncelleme: 13.4.2021 10:31

: Korona tedavisi gören babaya oğlundan ilginç sürpriz! 'Aracın başında ağladım'

İHA
Son dakika: Korona tedavisi gören babaya oğlundan ilginç sürpriz! 'Aracın başında ağladım'

bilgisine göre tedavisi için ’deki bir hastanede olan babasına sürpriz yapmak isteyen genç, hastane odasının bulunduğu kata vinçle yükseldi. Oğlunu bir anda karşısında gören baba şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte bu ilginç son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Ataşehir'de yaşayan Ünal Özer isimli vatandaş korona virüse yakalanınca tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Zorlu tedavi sürecinde babasına moral vermek isteyen oğul Ogün Can Özer ise akla gelmeyecek bir sürprizle babasının karşısına çıktı. Oğul Özer, kiraladığı vincin balkon kısmına binerek, babasının tedavi gördüğü odanın bulunduğu kata çıkıp, babasına seslendi. Oğlunu bir anda karşısında gören baba Özer ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



"NORMAL YAŞANTIMDA DA BÖYLE İLGİNÇ FİKİRLERİM VAR"
Yaptığı ilginç sürprizle dikkat çeken oğul Ogün Can Özer, "Babamın hastalığının başladığı ilk dönem bizim için endişe vericiydi. Kendisini hastaneye yatırdık. 15 gün boyunca hastanede kaldı. İlk hafta durumu iyiydi fakat sonrasında ağırlaştı. Yoğun bakıma alındı ve kendisiyle artık görüşememeye başladık.

Normal odaya geri dönünce benim de aklıma vinç sürprizi geldi. Normal yaşantımda da böyle ilginç fikirlerim var. Bu olayda da babama güzel ve farklı bir sürpriz hazırlamak istedim. Karşısında beni vinçle gören babamın heyecanlandığını gördüm. Bu da benim için mutluluk vericiydi" diye konuştu.

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"O ANLARI GÖRÜNCE, ARACIN BAŞINDA AĞLADIM"
Olayla ilgili konuşan vinç operatörü Cemal Öztürk ise, "25 yıllık meslek hayatımda, her şeyle karşılaştım. Böyle bir sürprizi ise ilk defa gördüm. Bu genç arkadaşımız yanıma gelerek makinanın kiralık fiyatını sordu. Ben de vinci ne yapacağını sorduğumda 25 gündür korona virüs tedavisi gören babasını görmediğini vinç aracılığıyla hastane odasına çıkacağını söyledi. Ben de bu sözler sonrası çok duygulandım. Açıkçası böyle bir şey aklımın ucuna dahi gelmemişti. Hastanenin önüne gittik. Genç arkadaşımızı yukarı çıkardık onlar yukarıda çok mutlu olurken, ben de aracın başında resmen ağladım. Babası beni görünce arayarak ayrıca teşekkür etti. O anları, duyguları sadece yaşayan bilir. Biz de meslek hayatımızda böyle ilginç bir şey yaşadık" dedi.

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Son dakika: Korona tedavisi gören babaya oğlundan ilginç sürpriz! 'Aracın başında ağladım'
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