Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Metrobüste iğrenç olay! Genç kadına cinsel organını gösteren sapığa yolcudan tokat!

Giriş Tarihi: 13.4.2021 11:42 Son Güncelleme: 13.4.2021 12:04

Son dakika: Metrobüste iğrenç olay! Genç kadına cinsel organını gösteren sapığa yolcudan tokat! İHA

Son dakika haberi: Metrobüste yaşanan cinsel taciz iddiası üzerine gergin anlar yaşandı. Avcılar-Söğütlüçeşme yönüne ilerleyen metrobüsün arka kısmında seyahat eden bir genç kadın, ismi öğrenilemeyen şahsın cinsel tacizine uğradı. Şüphelinin kendisine cinsel organını gösterdiğini iddia eden kadın, şahsa "Ne yapıyorsun sen sapık?" diyerek tepki gösterdi. Kadının tepkisi üzerine araçta bulunan diğer yolcular da şüphelinin üzerine yürüdü. Yolculardan biri sinirlerine hakim olamayarak şüpheliye tokat attı. Şüpheli, Zincirlikuyu metrobüs durağında polis ekiplerine teslim edildi.

Akıllara durgunluk veren taciz olayı, dün akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı.

Mecidiyeköy mevki'ine gelen metrobüste genç kadın, 'Ne yapıyorsun sen sapık' diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanında uzaklaştırdı.