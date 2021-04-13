Son dakika: Muğla açıklarında korkutan deprem

AFAD'dan gelen son dakika haberiyle beraber Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 23:28'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çevre illerde de paniğe neden olan sarsıntının ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

KORKUTAN DEPREM!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 19 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

MUĞLA VALİSİ ORHAN TAVLI'DAN İLK AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.28'de, 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 2,51 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 19,61 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını söyledi. Tavlı, "İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Bu arada, deprem Datça ve çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla.