Yeni genelge ile Spor salonları kapandı mı, ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan spor salonlarına ilişkin flaş açıklama!

Başkan Erdoğan Kabine ile beraber Ramazan kısıtlamalarına ilişkin detayları bir bir açıklarken spor salonlarına ilişkin uygulamaya geçen tedbir kararını da duyurdu. Bu açıklama sonrası işletme sahibi ve binlerce kişi "Spor salonları kapandı mı, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında merak edilen tüm bu soruların yanıtı da verilmiş olacak.
RAMAZAN AYINDA SPOR SALONLARI KAPANDI MI?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." İfadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası spor salonlarına ilişkin karar da duyuruldu. Erdoğan açıklamasında, spor salonu ve eğlence merkezleri kapanacağını bildirdi.
Erdoğan açıklamasında, spor salonu ve eğlence merkezleri kapanacak ifadelerini kullanmıştı. Konuya dair İçişleri Bakanlığı genelgesinin bugün içinde yayımlanması bekleniyor.
Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR
Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz.
Hafta sonu sokak sınırlaması sürecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.
Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.