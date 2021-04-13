Yeni genelge ile Spor salonları kapandı mı, ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan spor salonlarına ilişkin flaş açıklama!

Başkan Erdoğan Kabine ile beraber Ramazan kısıtlamalarına ilişkin detayları bir bir açıklarken spor salonlarına ilişkin uygulamaya geçen tedbir kararını da duyurdu. Bu açıklama sonrası işletme sahibi ve binlerce kişi "Spor salonları kapandı mı, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında merak edilen tüm bu soruların yanıtı da verilmiş olacak.

RAMAZAN AYINDA SPOR SALONLARI KAPANDI MI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." İfadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası spor salonlarına ilişkin karar da duyuruldu. Erdoğan açıklamasında, spor salonu ve eğlence merkezleri kapanacağını bildirdi.