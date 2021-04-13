Sultan papağanı bitik, ıslıkla “ölürüm Türkiye’m” parçasını söylüyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Fatih Balcı, çocukları için aldığı papağanın "Ölürüm Türkiye'm" parçasını bildiğini bir sabah ıslık ile dinleyince anladı. Bitik isimli sultan papağanı da şimdi sahibini her sabah ıslıkla söylediği bu parça ile uyandırıyor.

Balcı ailesine alışan ve her fırsatta "Ölürüm Türkiye'm" parçasını ıslıkla çalan Papağan Bitik, evin neşe kaynağı oldu.

Suluova Belediyesinde işçi olarak çalışan Fatih Balcı, "Çocuklar da kuşları seviyorlar. Bu papağanı uzman çavuş kayınbiraderimden aldım. Bunu yavruyken almış. 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısını ıslıkla söyleye söyleye buna öğretmiş. Biz sahiplendiğimizde bu konudan habersizdik. Sabah bir uyandık "Ölürüm Türkiye'm" ıslık sesi geliyor bir yerden. Bir baktık ki bu Bitik adını verdiğimiz sultan papağanımız Ölürüm Türkiye'mi çalıyor. Radyodan veya televizyonda duyup hatırlamış olmalı. Gün boyunca da söyledi. Şimdi sadece sabahları gelip yanıma konarak söylüyor. Her sabah "Ölürüm Türkiye"'m ile kalkıyoruz, işe öyle gidiyoruzi" dedi.

Kuşları çok seven Balcı, evinin bir odasında muhabbet kuşundan papağana türlü türlü kuşları bulunuyor. Balcı, "Bitik isimli papağanına da bir tane eş alarak, doğacak yavruları olursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz. "dedi.

Bitik isimli sultan papağanı, 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısının yanısıra İzmir Marşı'nı da ıslık çalarak söyleyebiliyor .