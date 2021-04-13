“Tehdit” suçundan aranıyordu! Uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul Polisi; Şişli'de uygulama noktasından kaçmaya çalışan E.Y. isimli şüpheliyi metro istasyonu içerisinde yakaladı. Şüphelinin kaçarken cebinde bulunan ve yere düşürdüğü poşet içerisinden 155.13 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi çıktı. Şüphelinin üzerinde 95 lira da bulundu. "Tehdit" suçundan ötürü arandığı ortaya çıkan şüpheliye ayrıca "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 469 lira idari para cezası kesildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.