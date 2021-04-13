Türkiye’de eşi ve benzeri bulunmayan mahallede bir adımla iftar saati değişiyor





"2 dakika ezan farkı var"

Samsun tarafında bakkal esnafı olan Turan Kışla, mahallede bulunan yolun, her iki tarafın sınırı olduğunu söyledi. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir bölgede yaşadıklarını ifade eden Kışla, "Buranın bir tarafı Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi, diğer taraf ise Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi. Burada iftarlarda 2 dakika ezan farkı oluyor. Bir taraf erken iftar açıyor, diğer taraf 2 dakika sonra açıyor. Ancak komşuluk ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok ama pandemi nedeniyle artık misafirliklere gitmiyoruz" dedi.



Ali Rıza Ocak isimli vatandaş ise, "Bizim için fark etmiyor. Her iki taraf da komşumuz. Ben şu anda ölçüme göre Samsun'dayım. Bir adım atarak Ordu'ya geçiyorum" şeklinde konuştu.



"İller arası seyahat yasağından etkilenmiyoruz"

Korkmaz Kışla isimli olan ve aslen Ordu tarafında oturan vatandaş da Samsun bölgesinde bulunan akrabasının bakkalından alışveriş yaptığını belirterek, "Bu iki mahallenin özelliği, yolun sınır olması. Yolun sol tarafı Ordu, diğer tarafı da Samsun. Benim dayım bakkal işletiyor, ben Samsun sınırına ekmek almaya geldim ama burada ayrımcılık yok, kardeş bir şekilde geçiniyoruz. Herke şaşırıyor ve il yasaklarında biz burada yasaktan etkilenmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

(SK-SLH-DK-Y)



13.04.2021 20:21:49 TSI

NNNN