Vücut geliştirme şampiyonu Kovid servisinde gönüllü

MersinŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak çalışan 25 yıllık sağlık görevlisi Fadime Ayışık Karaca, aynı zamanda şampiyon bir milli sporcu. Salgının Türkiye'de görüldüğü Mart 2020'de hastane yönetimine dilekçe vererek, Kovid servislerinde gönüllü çalışmaya talip olan 43 yaşındaki Karaca, geçirdiği bir operasyon nedeniyle görevinden uzak kalsa da iyileşince görevine devam edeceğini söyledi. Karaca, "İkinci kademe fitness ve vücut geliştirme antrenörüyüm. Bu yıl da ulusal hakemlikle ilgili çalışmalarımı yapıyorum. Aynı zamanda 2018 yılı Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu'yum. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından eylülde dünya şampiyonası milli takım seçmeleri yapılacak. Ben de o yarışmaya hazırlık çalışmaları içerisine gireceğim. Kurallara uymayanları da hep birlikte uyaralım ki, bu tek başımıza atlatabileceğimiz bir süreç değil" dedi.