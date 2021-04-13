Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı? Kısmı kapanma detayları 13 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belli olacak!

İçişleri Bakanlığı Genelgesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından gözler "13 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı?" sorusuna ait yanıta çevrildi. Uygulanacak olan Ramazan yasaklarının detayları bakanlığın yayınlayacağı bu genelgeyle beraber belli olacak. Bu kapsamda Türkiye kurumdan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. 13 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sorusu hal böyleyken yanıt aramaya başladı.

Henüz Bakanlık tarafından genelge yayımlanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;