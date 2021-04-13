Yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı? Kısmı kapanma detayları 13 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belli olacak!

İçişleri Bakanlığı Genelgesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından gözler "13 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı?" sorusuna ait yanıta çevrildi. Uygulanacak olan Ramazan yasaklarının detayları bakanlığın yayınlayacağı bu genelgeyle beraber belli olacak. Bu kapsamda Türkiye kurumdan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. 13 Nisan İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Sorusu hal böyleyken yanıt aramaya başladı.
Henüz Bakanlık tarafından genelge yayımlanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
KISMİ KISITLAMA UYGULANACAK
Başkan Erdoğan, Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kısıtlama uygulanacağını açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellendi. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat ise yasaklandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Sözlerime başlarken, milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ramazan şerifini tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum.
Son Kabine toplantımızdan bu yana diğer çalışmalarımızın yanı sıra bir dizi uluslararası programa katıldım. Önceki hafta Türk Konseyi Devlet Başkanları ile çevrim içi zirvede geniş bir yelpazede işbirliği ilerletmenin yollarını aradık. Tam ve gözlemci ülkelerinin yanı sıra Türk Konseyi'ne katılmak isteyen çok sayıda ülke bulunuyor. Artık bu oluşumu uluslararası bir örgüt haline getirmemizin zamanının geldiğine inanıyoruz.
TÜRKİYE ŞEFFAF VE SAMİMİ OLMUŞTUR
Türkiye AB ile ilişkilerinde daima samimi ve şeffaf olmuştur. Başından beri AB'ye tam üyelik için gerekli şartları karşılayacak adımları birer birer attık. Demokratik ve ekonomik kriterler bakımından bizden sonra başvurduğu halde hızla üye yapılan ülkelerin çok önünde olduğumuz gerçektir. 18 Mart mutabakatı çerçevesinde üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirerek düzensiz göç akınına Avrupa'nın uğramasının önüne geçtik.
AB'DEN TEK TALEBİMİZ VAR
Terörle mücadele başta olmak üzere Avrupa ile mukayese edilemeyecek pek çok tehditle karşı karşıya bulunan Türkiye'ye yöneltilen ithamlarının ilkesel temeli olmadığını her fırsatta muhataplarımıza anlatıyoruz. Biz hâlâ bu çerçevedeki taahhütlerimize bağlıyız. AB'den üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreç ve uygulamalara tabi tutulmamız tek talebimizdir. Türkiye'nin demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, ekonomideki güven ve istikrar hususunda gayretleri, kendi vatandaşlarının hak ve özgürlük refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci AB ile yürütürsek çok daha memnun kalırız. Aksi takdirde biz kendi vatandaşlarımız için en iyisi, en hayırlısı, en faydalısı ne ise onu yapmayı sürdüreceğiz.
Geçen Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizinden ekonomi ve turizme kadar birçok konuyu telefonda görüştük. Rusya ile birçok alanda başarılı işlere imza attığımızı söylemek istiyorum. Rusya ile şartlar ne olursa olsun diyalog kanallarını açık tutmamız başarılı sonuçlara vesile oluyor. Hemen ertesi gün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladık. Sayın Zelenskiy ile Donbass krizi başta olmak üzere Kırım konusunda da ortak görüşte olduğumuzu bir kez daha teyit ettik.
Dün de Libya Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladık. Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. Libya'nın bekasını önemsiyoruz. Bu ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne yapılan saldırılar karşısında yanında durmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Verdiğimiz desteklerle Libya'nın yeniden huzura kavuşmasını sağladık.
Yeni ve sivil bir anayasa için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Esnafımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Buna rağmen esnafın bir an önce eski düzenlerine girmek istemesini anlayışla karşılıyoruz. Gençlerin üniversiteyi bitirince değil, bitirmeden istihdama kazandırılması talimatını verdim. İş hayatında giderek etkin hale gelen kadınlarımıza teşviklerimizi de sürdürüyoruz.
RAMAZAN'IN İLK İKİ HAFTASI KISMİ KAPANMA
Vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti.
-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.
- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.
- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.
- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.
- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.
- Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat yasaklandı
- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.
- Kafe, çay bahçesi, kıraathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.
- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.
- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.
Tüm bu uygulamalar yarın başlayacak.