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Giriş Tarihi: 13.4.2021 16:24

'ta trafik kazasında ölen esnafın ailesi, müşterilerin veresiye defterindeki borçlarını sildi

AA
Zonguldak'ta trafik kazasında ölen esnafın ailesi, müşterilerin veresiye defterindeki borçlarını sildi

'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren esnafın ailesi, veresiye sebze, meyve ve balık alan müşterilerin borçlarını silerek dua istedi.

Kapuz mevkisinde 2 Nisan'da otomobilin yaklaşık 200 metrelik uçurumdan denize yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Cafer Aygün'ün ailesi, dükkandan veresiye ürün alan müşterilerin borcunu silmeye karar verdi.

Aile, Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine "Bobaoğli dükkanından veresiye sebze, meyve ve balık alan müşterilerimizin borçları silinmiştir. Dualarınızı esirgemeyin." yazısı astı.

Mahalle esnafı Metin Demir, AA muhabirine, rahmetli Aygün'ün yakınlarının çok yerinde bir davranış sergilediğini dile getirerek, "Mahallemizde sevilen, sayılan bir ağabeyimizdi. Herkesin yardımına, derdine koşan büyüğümüzdü. Onu trafik kazasında kaybetmemiz, hepimize büyük üzüntü verdi. Çok kişinin burada borcu vardı. Çocukları, babalarının ruhuna gitsin diye herkesin borcunu sildi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Ogün Güven de Aygün'ü rahmetle andığını belirterek, "Duyarlı bir insandı. Ramazanlarda paket yapar, kandillerde simit dağıtırdı. 'Borçları silinmiştir.' yazısını görenlerden sevinenler, dua edenler oldu. Bu durum, insanlar için de iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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Zonguldak'ta trafik kazasında ölen esnafın ailesi, müşterilerin veresiye defterindeki borçlarını sildi
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