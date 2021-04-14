2 altın yılda büyük atılım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yanan geçen 2 yılda kente kazandırdığı projeleri kamuoyuyla paylaştı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Sevdamız Kocaeli" sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükakın, "Bu hayat, bu şehre adanmış bir hayattır. Biz, gövdemizi taşın altına koyduk" dedi. Gereksiz kavgalardan uzak durduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "2 yıllık süreçte emeğimizin karşılığını aldık. Pandemi nedeniyle iç ve dış ekonomik sıkıntılar yaşandı. Pandeminin yaşattığı sıkıntılara rağmen yüz akı ile paylaşacağımız çok sayıda projemiz var. Gerçek kaptan fırtınalı denizde belli olur. Türkiye'nin göreceli olarak en fazla eser ve hizmet üreten belediyesi olduk. 2.3 milyar değerinde 226 eseri hayata geçirdik" dedi.