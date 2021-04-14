Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:33 Son Güncelleme: 14.4.2021 17:34

5 yaşındaki 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

İHA
5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen yabancı uyruklu 5 yaşındaki ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Apartmanın 5'inci katının balkonunda oynayan yabancı uyruklu Yusuf Hassun (5), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA