5 yaşındaki çocuk 5'inci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.