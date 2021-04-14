Adana'da balıkçı teknesi battı! 1 kişi aranıyor...

Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük'ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı.