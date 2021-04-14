Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatleri araştırmaya başladı. Ramazan ayı ibadetini namaz kılarak, dua ederek ve oruç tutarak geçiren müminler Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. Binlerce kişi bir gün önceden sahura kalkmış ve dua ederek oruçlarına niyet etti. Akşam ezanı saati yaklaşırken Ankara'da iftar vakti saati de belli oldu. Ankara'da iftar vakti saat kaçta? Ankara'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanetin yayınladığı 2021 Ankara imsakiyesi…
Binlerce Müslüman 2021 yılının İkinci ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Ankara'da iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin imsakiye takvimini açıklarken 2021 Ankara iftar vakti saati şöyle;
Diyanet'in iftar saatleri bilgilerine göre Ankara iftar saati vakti belli oldu. Ankara'da iftar, 14 Nisan 2021 Salı günü saat 19.32'te gerçekleşecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin imsakiyesi yayınlandı.
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3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.