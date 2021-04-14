Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiyesi duyurulurken illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İftar saatine saatler kala başkentte yaşayan vatandaşlar 14 Nisan 2021 Ankara iftar vakti saatine bakmaya başladı. Ankara, akşam ezanı vaktiyle beraber sofralara oturacak ve oruçlarını açacak. Coronavirüs gölgesinde geçen oruç ibadeti için iftar vaktini bekleyen Ankaralılar 2021 Ramazan İmsakiyesi ile 'iftar vakti saat kaçta' sorusuna yanıt ararken Diyanetin yayınladığı iftar vakitlerine bakmayı ihmal etmiyor. Buna göre; Ankara'da iftar vakti saat kaçta? İşte, 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatleri araştırmaya başladı. Ramazan ayı ibadetini namaz kılarak, dua ederek ve oruç tutarak geçiren müminler Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. Binlerce kişi bir gün önceden sahura kalkmış ve dua ederek oruçlarına niyet etti. Akşam ezanı saati yaklaşırken Ankara'da iftar vakti saati de belli oldu. Ankara'da iftar vakti saat kaçta? Ankara'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanetin yayınladığı 2021 Ankara imsakiyesi…

ANKARA'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Binlerce Müslüman 2021 yılının İkinci ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Ankara'da iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin imsakiye takvimini açıklarken 2021 Ankara iftar vakti saati şöyle;