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Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri
Giriş Tarihi: 14.4.2021 13:49

'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

tarafından Ramazan İmsakiyesi duyurulurken illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İftar saatine saatler kala başkentte yaşayan vatandaşlar 14 Nisan 2021 saatine bakmaya başladı. , akşam ezanı vaktiyle beraber sofralara oturacak ve oruçlarını açacak. Coronavirüs gölgesinde geçen oruç ibadeti için iftar vaktini bekleyen Ankaralılar ile 'iftar vakti saat kaçta' sorusuna yanıt ararken Diyanetin yayınladığı iftar vakitlerine bakmayı ihmal etmiyor. Buna göre; Ankara'da iftar vakti saat kaçta? İşte, 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

Türkiye'nin başkenti 'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatleri araştırmaya başladı. Ramazan ayı ibadetini namaz kılarak, dua ederek ve oruç tutarak geçiren müminler Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. Binlerce kişi bir gün önceden sahura kalkmış ve dua ederek oruçlarına niyet etti. Akşam ezanı saati yaklaşırken Ankara'da iftar vakti saati de belli oldu. Ankara'da iftar vakti saat kaçta? Ankara'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanetin yayınladığı 2021 Ankara imsakiyesi…

ANKARA'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Binlerce Müslüman 2021 yılının İkinci ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Ankara'da iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. tüm illerin imsakiye takvimini açıklarken 2021 saati şöyle;

Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

Diyanet'in iftar saatleri bilgilerine göre vakti belli oldu. 'da iftar, 14 Nisan 2021 Salı günü saat 19.32'te gerçekleşecek.

RAMAZAN 2021 İMSAKİYE YAYINLANDI

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin imsakiyesi yayınlandı.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

TÜM İLLERİN İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ankara'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Ankara için iftar vakti saati ve il il iftar saatleri
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