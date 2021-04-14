Ankara'da sahur vakti saat kaçta? 2021 Ankara Ramazan İmsakiyesi ile sahur vakti ve imsak saatleri...

Ramazan ayının ikinci iftarını geride bırakırken şimdi ise milyonlarca Müslüman Ramazan İmsakiyesi ile Ankara'da sahur vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar 15 Nisan gecesinde İmsak saatine göre sahurlarına kalkacak. Diyanet işleri Başkanlığı bu kapsamda yayınladığı Ankara İmsakiye ile sahur vakti, iftar saati, İmsak saatlerini duyurdu. İşte "15 Nisan Bugün Ankara'da sahur vakti saat kaçta?" sorusunun yanıtı ve 2021 İmsak saatleri
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.