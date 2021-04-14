Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aydın Sahur Vakti Saat Kaçta? Diyanet 15 Nisan 2021 Aydın İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri
Giriş Tarihi: 15.4.2021 00:41 Son Güncelleme: 15.4.2021 00:41

Sahur Vakti Saat Kaçta? 15 Nisan 2021

Aydın Sahur Vakti Saat Kaçta? Diyanet 15 Nisan 2021 Aydın İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in ilk 2 gününün sona ermesiyle birlikte 3. gün için sahura kalkılacak ve niyet edilerek, iftar vakti için bekleyiş başlayacak. Öte yandan ilimizde yaşayanlar Aydın Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. 15 Nisan 2021 ile Aydın Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"Aydın Sahur Vakti Saat Kaçta?" sorusu Aydın'da yaşayanlar tarafından yoğun şekilde merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in 3. gününde Aydın ilimizde sahura kalkacak ve oruca niyet edecekler için Diyanet 15 Nisan 2021 Aydın İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri ile Aydın Sahur Vakti Saat Kaçta? sorusu yanıtları.

AYDIN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı Aydın imsakiye ile Aydın Sahur vakti bilgisi şöyle;



AYDIN İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

15 Nisan 2021 Perşembe günü Aydın ilimiz için İmsak vakti 5.00'dir.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

AYDIN VE İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın Sahur Vakti Saat Kaçta? Diyanet 15 Nisan 2021 Aydın İmsakiye ile Sahur Vakti ve İmsak saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA