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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:36 Son Güncelleme: 14.4.2021 10:48

Balıkçı teknesi battı: Kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Balıkçı teknesi battı: Kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı

'da, balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıkları teknenin batması sonucu Fatih Gözüküçük vatandaşlar tarafından kurtarılırken suda kaybolan 58 yaşındaki Suat Özacar'ın aramalar sonucu cansız bedeni bulundu.

Olay Merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Suat Özacar ve Fatih Gözüküçük, balık tutmak için tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Dönüşe geçtikten sonra kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. İki arkadaş suya atlayarak kıyıya çıkmak istedi.

Bu sırada durumu gören vatandaşlar kayıkla iki kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Vatandaşlar Gözüküçük'ü kurtardı. Özacar'ın ise suda kaybolması üzerine olay yerine su altı polisi sevk edildi. Dalgıçların aramaları sonucunda Suat Özacar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine gelen Özacar'ın yakınları gözyaşı döktü.

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Balıkçı teknesi battı: Kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı
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