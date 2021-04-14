Balıkçı teknesi battı: Kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı

Olay Merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Suat Özacar ve Fatih Gözüküçük, balık tutmak için tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Dönüşe geçtikten sonra kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. İki arkadaş suya atlayarak kıyıya çıkmak istedi.

Bu sırada durumu gören vatandaşlar kayıkla iki kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Vatandaşlar Gözüküçük'ü kurtardı. Özacar'ın ise suda kaybolması üzerine olay yerine su altı polisi sevk edildi. Dalgıçların aramaları sonucunda Suat Özacar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerine gelen Özacar'ın yakınları gözyaşı döktü.