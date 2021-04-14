Beren İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Beren Ne Demek, Kökeni nedir?

Evladının dünyaya gelmesi için heyecanla bekleyen anne ve babalar ona vereceği isim ile ilgili birçok araştırma yapmaktadır. Verilecek ismin anlamı, kökeni, kulağa hoş gelmesi ve söylenişinin kolay olması tercih edilme nedenleri arasında yer alır. Kız isimleri arasında en çok dikkat çeken Beren isminin anlamı da kız bebek bekleyenler tarafından sıkça araştırılır. Beren ismi ne demek? Beren ismi ne anlama geliyor ve Kur'an'da geçiyor mı sorularına aşağıdan en ayrıntılı cevabı bulabilirsiniz.

BEREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Beren, Türkiye nüfusunda en çok kayıtlı olan kız isimleri arasında yer almaktadır. Televizyon dizilerinde de sıkça kullanılan bu isim birçok kişinin favorisidir. Beren isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Kökeni Türkçe'den gelen Beren ismi, TDK sözlüğünde güçlü, kuvvetli, akıllı ve tanınmış anlamına gelmektedir. Ayrıca Beren ismi kumaş çeşitlerinden birisi olan kadife kumaş anlamına da gelir.

BEREN KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Beren Türkçe kökenli bir sözcüktür. Kur'an-ı Kerim'de yer alan herhangi bir ayette geçmemiştir.