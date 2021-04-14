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Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:57 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:58

Hafta içi hafta sonu çalışma saatleri 2021! BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Hafta içi hafta sonu BİM çalışma saatleri 2021! BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Geniş şube ağı ile çok sayıda müşteriye sahip olan çalışma saatleri gün içinde merak ediliyor. Özellikle Cuma günleri, sabah saatleri itibarıyla “BİM saat kaçta açılıyor?” sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, aktüel listesinde yer alan indirimli ürünlere sahip olmak için erken saatlerde şubelerin önünde oluyor. Peki, BİM şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri 2021

Ülkemizin en sık alışveriş yapılan süpermarket zincirlerinden bir tanesi olan BİM, geniş müşteri ağı ve ürün çeşitliliğine sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra haftanın her Cuma günü indirime giren ürünler, BİM'in tercih edilme oranını arttırıyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor? BİM şubeleri saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte öğle arası ve bayram tatili mesai saatleri ile BİM 2021 çalışma saatleri bilgisi…

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

BİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Hafta içi hafta sonu BİM çalışma saatleri 2021! BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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