Bodrum katında kavga! Polisi görünce havaya ateş açıp kaçtılar

İstanbul Sultangazi'de bir binanın bodrum katında Pakistan ve Afganistan uyruklu kişiler arasında kavga çıktı. Kavgada boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan Pakistan uyruklu I.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri ile silahlı iki şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler önce havaya ateş açtı, ardından da kullandıkları silahı sokağa atarak kayıplara karıştı. Polisin yaşanan olaya dair çalışması sürüyor.

Olay İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde 12 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın bodrum katında Pakistan ve Afganistan uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı ve Pakistan uyruklu I.A. boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, I.A. ise yardım istemek için binanın merdivenlerini çıkarak sokak üzerinde bulunan bir markete girdi.

YARDIM İSTERKEN YERE YIĞILDI



Kanlar içerisindeki I.A., market sahibinden ambulansı aramasını istedi. Bu esnada ağır yaralı durumdaki I.A. baygınlık geçirerek yere yığıldı. Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. I.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ağır yaralı adam doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTILAR



Yaşanan olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Bu esnada polis ekiplerinin sokak üzerinde çalışma yürüttüğünü fark eden iki şüpheli bir anda kaçmaya başladı. Şüpheliler, polis ekiplerinin kendilerini kovalaması üzerine önce silahla havaya ateş açtı, daha sonra da silahı park halindeki bir aracın altına atarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüphelilerin olayla ilgisinin bulunup bulunmadığına dair inceleme başlattı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI



Boynundan bıçaklanan Pakistan uyruklu I.A.'nın kendisinden yardım istediğini belirten market sahibi Hazim Ali İsmail "Adam bir anda içeri girip ambulansı aramamızı istedi. Daha sonra da bir anda yere yığıldı. Durumu çok ağırdı, her tarafı kanlar içerisindeydi" diye konuştu.

KANLI BODRUM



Öte yandan kavganın yaşandığı bodrum katında 2020 yılının Mart ayınında da yine bir kavga yaşandığı ve yine bir Pakistanlı'nın kalçasından bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi.