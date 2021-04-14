Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası!
Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:42

14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası!

EMİR SOMER EMİR SOMER
14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası!

’de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan iki adreste 14 kişiye 48 bin lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimler devam etti. Sancaktepe Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adreste yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de salgın kurallarına aykırı hareket edildiği saptandı. O anlar polis kameralarına yansıdı. İki adreste 14 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü tespit edilen bir iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA