14 kişiye 48 bin liralık mesafe cezası!

İstanbul'da Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimler devam etti. Sancaktepe Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adreste yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de salgın kurallarına aykırı hareket edildiği saptandı. O anlar polis kameralarına yansıdı. İki adreste 14 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü tespit edilen bir iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.