Bu çiçeği koparmanın 60 bin lira cezası var!

Ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçılarından Mehmet Gören, "Ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve 3. haftasında çiçeklerini dökmeye başlar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yaprak demetiyle bilinir. Ters lalenin sökülmesinin cezası ise 60 bin TL'dir. İnsan burada huzur buluyor.