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Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:42

? Ramazan ayı 2.gün : 14 Nisan en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü önerileri

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü: 14 Nisan en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü önerileri

Mübarek oruç ibadetinin ikinci gününde sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bol bereket, huzur ve imanın güçlendiği ramazan ayında en lezzetli ve doyurucu için mutfakta hazırlıklar sürüyor. Akşam yemeği için ne hazırlayacağına karar veremeyen hem sağlıklı hem hafif iftar menüsü hazırlamak isteyenler için uzmanlar önceliğin çorbadan yana olması gerektiğini söylüyor. Buna göre; Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü!

Ramazan ayında hazırlamak isteyen vatandaşlar için sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sindirimi kolay, lezzetli ve doyurucu iftar menüsü akşam sofralarının vazgeçilmezidir. Uzmanlar özellikle çorba ile başlanılması gerektiğinin altını önemle çizerken 14 Nisan Çarşamba iftar için en lezzetli ve sağlıklı yemek tarifleri araştırılıyor. Buna göre; Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? İşte Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü önerileri…

BUGÜN NE PİŞİRSEM? 14 NİSAN 2021

Ramazan ayının 2.gün iftar menüsünde kremalı patates çorbası, köfteli islim kebabı, un helvası yer alıyor. İşte yapılışı ve malzemeleri;

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü: 14 Nisan en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü önerileri

KREMALI PATATES ÇORBASI MALZEMELER

4 adet patates

6 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

4 diş sarımsak

KREMALI PATATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye tereyağını ekleyip eritin. Küp küp doğranmış patatesleri, rendelenmiş sarımsakları ve tuzu ilave edip kavurun. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. İçerisine suyunu ekledikten sonra malzemeler iyice pişene kadar ocağın altını kapamayın. Patateslerin piştiğini gördükten sonra çorbayı blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin ve kremayı ekleyip 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Üzeri için, bir sos tenceresinde tereyağı ve toz kırmızı biberi eritin ve çorbanın üzerine gezdirin. Kremalı patatesli çorbanız hazır! Afiyet olsun.

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü: 14 Nisan en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü önerileri

KÖFTELİ İSLİM KEBABI MALZEMELER

3 adet patlıcan

250 gram kıyma

1 soğan

1-2 dilim ekmek içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Nane

Kekik

Domates

Kürdan

Sosu İçin;

1-2 yemek kaşığı domates salçası

Su

Tuz

KÖFTELİ İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgi çizgi soyup uzun şeritler halinde kesin ve yarım saat tuzlu suda bekletin

Köftesi için soğanı rendeleyin ve yumurta, kıyma, ekmek içi ve baharatların tümünü yoğurun ve yassı şekiller verin. Önce patlıcanları kızartın. Ardından köfteleri kızartın.

Daha sonra patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri koyarak tek tek sarın. Sardığınız patlıcanların üzerine domates ve kürdan batırın. Daha sonra hazırlanan patlıcan köfte rulolarını fırın tepsisine dizin.

Ardından salçalı sos için gereken malzemeleri karıştırıp patlıcanların üzerine dökün. 200 derecede ısıtılmış fırının içine fırın tepsisini yerleştirin. İslim kebaplarının üzerindeki domatesler pişince fırından alın.

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü: 14 Nisan en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü önerileri

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Un helvası tarifine geçmeden önce kullanacağınız tencerenin ısı geçirgenliğinin helva yapımındaki (hızlı yapmak için) etkilediğini söylemeliyiz. Çünkü un helvası uzun kavrulma sonucunda kıvama gelir.

Şimdi tarife geçelim; 1 su bardağı sıvı yağ ya da 250 gram tereyağı ile unu derin bir tencereye koyun. Karıştırarak unun renginin değişmesini ve koyulaşmasını izleyin. Bildiğimiz un helvası rengi şerbetten sonra olur. Bu nedenle kavurmada koyu bir kahverengi elde etmemeniz gerekir.

Ortalama 40 dakika unu kavurun. Ayrı bir ocakta şerbeti de hazırlayın.. Su ile şekeri tencereye dökün ve kaynamaya bırakın. Kavrulan una şerbetini dönüp emmesi için bir kaç kez daha çevirin. Kıvam aldığında altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

Eğer şerbetle kavrulmuş unun birleşme anına bir türlü karar veremiyorsanız. Küçük bir tabağa kavurduğunuz undan bir yemek kaşığı atıp üstüne 1 yemek kaşığı şerbetten dökün ve testi geçerse şerbeti una ekleyin.

Bu püf nokta ile hata yapma olasılığınız kalmıyor. Saatlerce kavurduğunuz için emeğiniz boşa gitmiyor. Soğuyan un helvasını kaşık yardımı ile servis tabağına alabilirsiniz. Ya da derin kaplara basabilir sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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Bugün ne pişirsem? Ramazan ayı 2.gün iftar menüsü: 14 Nisan en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü önerileri
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