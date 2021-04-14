Bursa İmsakiye - Bugün Bursa'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Çarşamba iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Tüm Türkiye gibi Bursa 11 Ayın Sultanı, mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin huzurunu yaşıyor. Ramazanın ilk günü Bursa iftar vakti için geri sayım başladı. Bu sene yaklaşık 15 saat oruç tutan Bursa'da yaşayan vatandaşlar, Bursa imsakiye ve iftar saatleri hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve bu senenin başında paylaşılan Diyanet 2021 Bursa imsakiye detaylarına göre, Bursa'dan iftar saatleri nasıl şekillendi ve bu Ramazan Bursa'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 14 Nisan Bursa iftar vakti ve "iftar saat kaçta" sorusunun yanıtı...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Bursa imsakiye ve iftar vakitleri yayınlandı! Rahmet ayı olan ramazan ayına ulaşmamız ve bugün ilk orucun tutulması nedeniyle, Bursa iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Bursa merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Bursa iftar saat kaçta ve Diyanet imsakiye detaylarına göre 2021 iftar saatleri nasıl şekillendi" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Bursa iftar saati ve Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler yer almaktadır.