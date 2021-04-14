Bursa İmsakiye - Bugün Bursa'da iftar vakti saat kaçta? 14 Nisan Çarşamba iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Bursa imsakiye ve iftar vakitleri yayınlandı! Rahmet ayı olan ramazan ayına ulaşmamız ve bugün ilk orucun tutulması nedeniyle, Bursa iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Bursa merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Bursa iftar saat kaçta ve Diyanet imsakiye detaylarına göre 2021 iftar saatleri nasıl şekillendi" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Bursa iftar saati ve Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler yer almaktadır.
BURSA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE İMSAKİYE 2021
Marmara bölgesinde yer alan Bursa ilimiz 2021 Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutuyor. Bugün sabaha 05.00'e doğru imsak ile başlayan ikinci oruç bu akşam Bursa iftar saati içerisinde okunacak ezan ile birlikte tamamlanmış olacak. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Bursa imsakiye detayları ve iftar saatleri şöyle;
Bursa'da ezan bu akşam (14 Nisan akşamı) 19.48'de okunacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takviminde de belirtildiği üzere, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi