Çanakkale’yi kaybeden CHP karıştı

CHP'de uzun bir süre İl ve ilçe başkanlığı yapan Nejat Önder'in seçimlere dakikalar kala bağımsız aday olarak girdiği yarıştan galip ayrılması ve ardından AK Parti saflarına katılması CHP Genel Merkezini karıştırdı. Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de meclis başkanlığını kaptırmanın şokunu yaşarken, olayın sorumlularını bulmak için de kurmaylarını harekete geçirdi.

ANKARA'YA ÇAĞRILDI

Seçimlere dakikalar kala CHP'den istifa eden Önder'in istifa nedeni, CHP'den verilen bir oy ve süreçle ilgili yaşanan gelişmeler masaya yatırılırken, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural'da Ankara'ya çağrıldı.

BULUN TALİMATI

Nejat Önder'in CHP'den de bir oy alarak başkanlık koltuğuna oturması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun bu ismin derhal bulunması talimatı verdiği ortaya çıkarken, Ankara görüşmesinin ayrıntılarına girmeyen Ural, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Ural, fotoğrafın altına "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile yerel gündemi, Çanakkale ve genel siyaseti değerlendirdik. Geçmişe değil, geleceğe bakacağız." yazdı.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale İl Genel Meclisi başkanlık koltuğuna üç yıl oturacak başkanın seçileceği olağan seçimde ilginç gelişmeler yaşanmıştı. CHP adayı Nihat Öner'in meclisteki oy çokluğu nedeniyle kazanması kesin gözüyle bakılırken, seçimlere dakikalar kala CHP'den istifa eden Nejat Önder; meclis başkanlığı için bağımsız aday olmuş, yapılan kapalı oylamada CHP, MHP ve AK Parti'nin oylarını alan Öner, 17 oyla meclis başkanı seçilmişti.

AK Parti Grup toplantısında Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Nejat Önder'in parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılırken; bağımsız aday olarak girdiği yarışta CHP, AK Parti ve MHP oylarını alarak İl Genel Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Önder, partisinin siyaset anlayışını eleştirmişti.