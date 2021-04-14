CarrefourSA çalışma saatleri 2021: Carrefour saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış saatleri!

Carrefour çalışma saatleri her gün binlerce müşterisini ağırlayan market zinciri ile ilgili olarak en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. Sabancı Holding ile ortaklığı sonucunda Türkiye pazarında yerini alan marketin özellikle içerisinde çok çeşit barındırıyor olması da dikkat çekiyor. Peki, Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Carrefour saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri ile açılış kapanış saatine dair detaylar…

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Carrefour marketler her gün binlerce müşterisini ağırlarken Türkiye'de en çok alışveriş yapılan market zincirleri arasında yerini alıyor. Sıkça tercih edilmesinin en büyük nedeni ise çeşitli markalara ev sahipliği yapıyor olması. Bu kapsamda marketten alışveriş yapan vatandaşlar Carrefour açılış ve kapanış saatlerine dair detayları merak ediyor…

CARREFOUR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

CARREFOUR hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

CARREFOUR HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.