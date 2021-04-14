CHP Konya İl Başkanı hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasına '128 milyar dolar nerede' pankartı asıldı. İl örgütünün pankartı indirmeleri yönünde uyarıları dinlememesi üzerine pankart savcılık kararıyla bugün polis tarafından indirildi.

Konuyla ilgili olarakta il başkanı Barış Bektaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bektaş yaptığı yazılı açıklamada, "İl binamıza astığımız pankart savcılık kararıyla bugün itibari ile polis tarafından indirilmiştir. Suç unsuru taşımadığından indirin uyarısını dinlemedik. Bunun üzerine Cumhurbaşkanına hakaret kapsamında pankartı asan il başkanı sıfatıyla şahsım hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendim. Mücadeleye devam edeceğimizi beyan eder, herkesi aklı selime davet ederim" ifadelerini kullandı.