Denizli'de FETÖ yalanıyla vurgun! 30 bin TL'yi bakın nasıl çaldı...

Son dakika haberi:Denizli Çal ilçesinde yaşayan N.C.'yi (72) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, oğlunun adının FETÖ/PDY soruşturmasında geçtiğini, evdeki para ve değerli eşyaları incelemek için geleceğini söyledi.