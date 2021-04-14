Oruçluyken diş çektirilir mi? Diş çektirmek orucu bozar mı?

Dişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşayanlar, özellikle diş ağrıları çekenler belli zamanlarda diş çektirmek zorunda kalabilirler. Bu durum Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ise gündeme tekrar geldi. Ramazan ayında oruç tutacak olanlar ama aynı zamanda diş tedavisi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar diş çektirmek orucu bozar mı, oruçluyken diş çektirilir mi sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda diş çektirmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı da netlik kazandı.

Diş çektirmek özellikle Ramazan ayında oruç tutulurken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; oruçluyken hiçbir şekilde yiyecek ya da içecek alımının olmaması gerekiyor. Diş çektirilirken de özellikle ağızda oluşan kan ya da kanla karışık tükürük, diş tedavisi gören kişiler tarafından istemsizce yutulabilmektedir. Bu kapsamda; ağızdaki kanın yutulma ihtimalinden dolayı diş çektirmek orucu bozar mı, oruçluyken diş çektirilir mi gibi soruların yanıtları tedavi görecek kişilerin gündeminde yer alıyor. Diyanet tarafından diş çekiminin oruç üzerindeki etkisi açıklandı.

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından diş çektirmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı belli oldu. Oruçluyken diş çekiminde bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken özellikle ağızda oluşan kanın yutulmaması gerektiğinin altı çiziliyor.