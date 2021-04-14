Başkan Erdoğan düğün ve nikahlara ilişkin yeni kararı duyurdu! Genelge ile düğünler ve nikahlar yasaklandı mı, iptal mi oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden uygulamaya geçen kısıtlamaları bir bir duyurdu. Bu noktada "Düğünler ve nikahlar iptal mi, yasaklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan ayında iki hafta süreyle kısmi kapanmaya geçtiğimizi ifade eden Başkan Erdoğan düğün ve nikahlara ilişkin yeni kararı da duyurdu. Bu açıklama sonrası evlenecek olan vatandaşlar ve yakınları konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte Düğün ve nikahlar iptal mi oldu sorusunun yanıtı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
Yayımlanan genelgede ise şu ayrıntılar yer aldı;
"Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek."
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR
Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz.
Hafta sonu sokak sınırlaması sürecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.
Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.