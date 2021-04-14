Başkan Erdoğan düğün ve nikahlara ilişkin yeni kararı duyurdu! Genelge ile düğünler ve nikahlar yasaklandı mı, iptal mi oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

Yayımlanan genelgede ise şu ayrıntılar yer aldı;

"Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek."

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz.

Hafta sonu sokak sınırlaması sürecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.