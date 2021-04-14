Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Ramazanda Epilepsi hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

Mübarek Ramazan ayında bol bol ibadet edilecek, dualar okunacak ve oruç tutulacak. İslam alemi için manevi değeri yüksek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında epilepsi hastası olan vatandaşlar oruç tutmak isterlerken internet üzerinden epilepsisi olanlar oruç tutabilir mi, epilepsi hastaları oruç tutabilir mi, oruçları bozulur mu gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, epilepsinin oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; Epilepsi hastası oruç tutabilir mi? Epilepsi orucu bozar mı?
Halk arasında 'Sara' hastalığı olarak bilinen epilepsi, sinir hücrelerinden çıkan aşırı uyarılma ile beyin fonksiyonlarının bozulmasını tanımlayan vücudun anormal ritmik kasılmaları ile seyreden her yaş grubunda görülen hastalıklardan biridir. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar epilepsi hastası oruç tutabilir mi, epilepsi orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.
Epilepsi hastaları oruç tutmak istiyorlarsa uzman hekimlerine danışmaları gerekiyor. Epilepsi nöbetlerini etkileyen en önemli faktörlerden birinin açlık ve uykusuzluk olduğu unutulmamalıdır.
Bilinç kaybı, geçici kafa karışıklığı
Görünür bir sebep olmaksızın aniden düşme
Vücutta ani kasılmalar, kollarda ve bacaklarda kontrol edilemeyen sarsılma hareketleri
Korku, kaygı veya deja vu gibi psişik belirtiler
Belirgin bir uyaran olmaksızın ani göz kırpma nöbetleri
Ellerde ve ayaklarda kısmı şekilde kontrolsüzlük
Kendisine sorulan şeylere yanıt verememe, kısa bir süre iletişim kuramama
Baş sallama hareketleri (seri şekilde)
Sabit bir noktaya bakmak
Mide bulantısı
Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali
Geçici kafa karışıklığı
Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir.
Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Ramazan orucu zahiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir.