Esenler'de çevrimiçi çocuk iftarı

Esenler'de geleneksel hale gelen "Çocuk İftarı", bu yıl da çevrim içi bağlantı üzerinden gerçekleşti. Esenlerli 40 çocuk, af ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'in mutluluğu ve bereketini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile paylaştı. Çevrimiçi bağlantı ile yayına katılan çocuklar, Başkan Göksu'yla sohbet ederek sorularını yönelttiler. Aileleriyle birlikte yayına katılan minikler, Başkan Amcaları ile birlikte oruçlarını açtılar.



AYNI SOFRADA BULUŞMAYI ÜMİT EDERDİM



Covid-19 salgını dolayısıyla tüm dünyanın büyük bir bunalım yaşadığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, cehennemden kurtuluş olan, Ramazan ayının ilk gününün ilk iftarını birlikte yapmış olacağız. Gönlümüz isterdi ki bu Ramazan'ı 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde birlikte yapalım. Fakat pandemi şartları bizi maalesef dijital ortamda buluşturdu. Dünyada virüsler her tarafı kuşattı ve bütün insanlık büyük bir mücadele içerisinde bununla baş etmeye çalışıyor. Çok şükür ülkemiz bugüne kadar en az zayiatla bu süreci geçirdi ve virüsle mücadelede ciddi anlamda mesafe kaydetti. İşte biz de bu mücadele kapsamında bugün aynı sofrada bulunup o güzellikleri birlikte paylaşmak yerine dijital ortamda buluşuyoruz" şeklinde konuştu.



RAMAZAN ARINMAKTIR



Esenler'de yüz yüze eğitim yapan çocukların büyük bir kısmına iftariyelik dağıttıklarını belirten Başkan Göksu, "Ramazan berekettir, Ramazan arınmadır, Ramazan heyecandır. Hepimiz Ramazan geldiğinde bir heyecana bürünürüz. Doğal olarak içimiz kıpır kıpır olur. Ben inanıyorum ki çocuklarımız da ezanı duyduklarında o iftar coşkusunu ve güzelliğini yaşayacaklar. Hem o güzelliği birlikte yaşamak hem birlikte dayanışmamızı göstermek açısından Ramazan, hayatımıza çok farklı bir pencere açan çok önemli bir manevi iklimdir. Cenab-ı Hakk bu manevi iklimden hepimize istifade etmeyi nasip eylesin." dedi.



ÇOCUK İFTARI BİR GELENEK



Göksu, Çocuk İftarı'nın yıllarca hatırlanacak bir gelenek olduğunu belirterek, "Çocuk iftarımız artık Esenler'de bir gelenek haline geldi. Yaklaşık on yıldır Ramazan'ın birinci günü bu iftarı yapıyoruz. İstiyoruz ki bu iftar artık gelenek halinde devam etsin ve bu şehrin geleneği olsun. Çünkü insanlar, şehirlerini gelenekleriyle hatırlar. Her şehrin bir geleneği vardır. İnşallah Esenler'de çocuklarımız on yıllar sonra şehirlerini anlattıklarında şunu söylerler: 'Bizim şehrimizde belediye çocuklara iftar verirdi.' İfadelerini kullandı.



BİRLİKTE DONDURMA YİYELİM



Başkan Göksu, sohbet ettiği çocuklara Pandemi'nin sona ermesinin ardından birlikte dondurma yemeyi teklif etti. Çocuklar da bu talebi sevinçle karşıladılar.



İftar vaktinin gelmesiyle dualarını eden çocuklar, ezanın okunmasının ardından ilk oruçlarını açtılar.