Eski sevgili dehşeti

İstanbul'da 42 yaşındaki Yasemin Sönmez, iki ay birliktelik yaşadığı Mehmet B.'nin ayrılmaları nedeniyle kendisini ölümle tehdit ettiğini ve işyerini basarak çalışanları rehin aldığını belirterek yardım istedi. Tekstilci Yasemin Sönmez, iki yıl önce tanıştığı Mehmet B. ile iki ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrılık kararı aldı. Bu süreçte Mehmet B., 1.5 yıl cezaevinde kaldı. Serbest kalınca da eski sevgilisi Sönmez'in hayatını cehenneme çevirmeye başladı. "Sokakta yürüyecek cesaretim kalmadı" diyen Sönmez, "Geçen ay bakım için servise gönderdiğimiz aracı servisten almış ve arkadaşının mekânına bırakmış. Aracımız resmen gasp edildi. Bir hafta sonra aracımızı parçalanmış şekilde aldık" dedi.Kendisinin atölyede bulunmadığı sırada Mehmet B.'nin elinde bıçakla geldiğini belirten Yasemin Sönmez, "3 çalışanımı 4 saat rehin almış. Sonra hepsini çıkartıp iş yerimi talan etmiş. Yetinmeyip evime gitmiş. Eline geçirdiği her şeyi yıkmış. Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Benden hem iş yerimi hem de 1 milyon lira istiyor. Ne yapacağım bilmiyorum" diye konuştu.