Etiler'de tek teker sürdüğü motosikletle kaza yaptı; daha sonra böyle ayağa kalktı

Kaza dün saat 13.00 sıralarında Etiler'de meydana geldi. Nispetiyle Caddesi'nde kullandığı motosikleti tek teker üzerinde süren kişi bu sırada şerit değiştiren araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu motosikletten düşen kişi savrulup metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarken motosiklet sürücüsü yerden kalkarak herkesi şaşkına çevirdi.

KURALSIZ MOTOSİKLET KULLANIMLARI KAMERADA



Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak, başka bir motosiklet sürücüsü tüm kuralları hiçe sayarak yaya geçidinin olduğu yerden yolun karşısına geçiyor. Daha sonra cadde üzerinde motosikleti tek teker üzerinde süren kişi önündeki otomobile çarpıyor. Motosikletli metrelerce sürüklendikten sonra ayağa kalkıyor. Çevredekiler, yardıma koşuyor.