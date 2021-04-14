Evinde uyuşturucu satıyordu! Bir kilograma yakın Bonzai ile yakalandı!

İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Safa Mahallesi'ndeki ikamet adresinde uyuşturucu madde satışı yapan E.D. isimli şüpheli operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen Adreste yapılan aramalarda 728.2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 6.58 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, iki kuru sıkı tabanca, 55 kuru sıkı tabanca mermisi, pompalı tüfek, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen E.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.