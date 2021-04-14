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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:26

Evinde uyuşturucu satıyordu! Bir kilograma yakın Bonzai ile yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Evinde uyuşturucu satıyordu! Bir kilograma yakın Bonzai ile yakalandı!

’da evinde uyuşturucu madde satışı yapan bir zehir taciri yakalandı. Bir kilograma yakın sentetik uyuşturucu Bonzai, pompalı tüfek, iki kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Safa Mahallesi'ndeki ikamet adresinde uyuşturucu madde satışı yapan E.D. isimli şüpheli operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen Adreste yapılan aramalarda 728.2 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 6.58 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, iki kuru sıkı tabanca, 55 kuru sıkı tabanca mermisi, pompalı tüfek, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen E.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Evinde uyuşturucu satıyordu! Bir kilograma yakın Bonzai ile yakalandı!
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