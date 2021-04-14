Facianın nedeni bakımsız frenler

Bursa'nın Kestel ilçesi Gölbaşı rampasında 12 Mart günü yaşanan faciada frenleri tutmayan tır, rampadan aşağı büyük bir hızla inmiş ve kırmızı ışıklarda bekleyen toplam 20 aracı adeta biçmişti. 4 kişinin ölümüne 23 kişinin de yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporu iddianameye eklendi. Bilirkişi raporunda faciaya neden olan tırın frenlerinin bakımsız olduğu anlaşıldı. Ayrıca tırın takografına da usulsüz müdahalelerin yapıldığı tespit edildi. Tutuklu sanık tır sürücüsü Faruk Eskiçırak'ın ise direksiyon başında belirlenen yasal süreyi aştığı belirlendi.

KUSURLARI ORANINDA HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Faruk Eskiçırak, tutuksuz sanıklar tır sahibi S.A.P ve dorse sahibi Y.P. ile lojistik firma baş şoförü M.A. hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan kusurları oranında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KAÇMA EYLEMİNDE BULUNMADI

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kazanın ardından polis tarafından hazırlanan tutanak ve bilirkişi raporlarına da yer verildi. Polisin kaza tutanağında, tır şoförü Eskiçırak'ın birinci derecede asli kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Tırın yüksek hızda ilerlediği, önünde seyreden araca çarpmayı önleme adına yolun sağ ve solunda uygun alan olmasına rağmen kaçma eylemine başvurulmadığı, araçları arkadan çarparak sürüklediği bilgisi paylaşılan raporda, takografa da usulsüz müdahale edildiği açıklandı. Kazada hız kadranının 101 kilometrede takılı olmasına rağmen en son hızın 93 kilometre olarak görüldüğü belirtildi. Ayrıca sürücünün de yasal süreyi 1 saat aşan direksiyon başında kaldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda fren sisteminde hava kaçağı veya patlamanın söz konusu olmadığı, fren sistemlerinin bakımsızlığının ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde ciddi anlamda etken olduğu ifade edildi.