Fitil orucu bozar mı? Fitil kullanmak orucu bozar mı, etkisi nedir?

Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok önemli konu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bunlar arasında fitil orucu bozar mı sorusunun yanıtı geliyor. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen ancak aynı zamanda çeşitli hastalıklardan ötürü doktor reçetesiyle fitil kullanmak zorunda kalan kişiler fitil kullanmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda; Diyanet tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.
Diyanet tarafından fitil kullanımının oruç üzerindeki etkisi açıklandı. Bilindiği üzere fitil kullanımı ağrı kesici, ateş düşürücü ya da bazı amaçlar ile makattan olmak üzere mantar ya da başka kadın hastalıkları tedavisi nedeniyle de ayrıca kullanılmaktadır. Oruç tutacak olanlar ancak fitil kullanmak zorunda kalan ve tedavisini devam ettiren vatandaşlar fitil orucu bozar mı sorusunun yanıtını sorguluyor.
Diyanet'ten fitil kullanımının oruç üzerindeki etkisi hakkında açıklama geldi…
Diyanet açıkladı: Fitil kullanmak orucu bozar mı?
Ağrı kesici, ateş düşürücü olarak veya diğer bazı amaçlarla makattan; mantar ve bazı kadın hastalıklarının tedavisinde ferçten fitil kullanılmaktadır. Lavman, tıbbî operasyon öncesi veya kabızlıkta kalın bağırsak da bulunan dışkının, anüsten içeriye, sıvı verilerek dışarı çıkarılmasıdır.
Sindirim sistemi, ağızla başlayıp anüsle sona eren, sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluşur. Sindirim borusu ise, ağızla başlar. Ağzın gerisinde yutak bulunur. Sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs gelir. Sindirim ince bağırsaklarda tamamlanmaktadır. Kalın bağırsaklarda ise, sadece su, glikoz ve bazı tuzlar emilmektedir. Kadının ferci ile sindirim sistemleri arasında ise bir bağlantı bulunmamaktadır.
Bu itibarla kadınların fercinden kullanılan fitiller, orucu bozmaz. Makattan kullanılan fitiller ise, her ne kadar sindirim sistemine dahil olmakta ise de, sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı ve makattan fitil almak yemek ve içmek anlamına gelmediği için, orucu bozmaz.
Lavman yaptırmak konusunda ise, iki durum söz konusudur; kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda oruç bozulur.
Ancak, suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi durumunda, verilen su ile birlikte bağırsaklarda bulunan dışkının dışarıya çıkarıldığı ve bu esnada emilen su da çok az olduğu için oruç bozulmaz.