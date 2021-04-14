FMF hastaları oruç tutabilir mi? FMF(Akdeniz Ateşi) hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

İslam alemi Ramazan ayında bol bol ibadet edecek, dualar okuyacak ve oruç tutacak. Müminler için manevi değeri yüksek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında Fmf hastası olan vatandaşlar oruç tutmak isterlerken internet üzerinden fmf hastaları oruç tutabilir mi, Akdeniz Ateşi Hastalığı FMF orucu bozar mı gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, FMF yani Akdeniz Ateşi Hastalığının oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; Fmf hastaları oruç tutabilir mi? Akdeniz Ateşi Hastalığı FMF orucu bozar mı?
Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan ateşlere, karın, akciğerler ve eklemlerde ağrılı iltihaplanmaya neden olan genetik bir hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi; genellikle Akdeniz kökenli insanlarda görülen kalıtsal bir hastalıktır. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar fmf hastaları oruç tutabilir mi, fmf orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.
Uzmanlar genellikle Fmf hastalarının oruç tutmalarını önermezlerken Fmf hastaları oruç tutmak istiyorlarsa uzman hekimlerine danışmaları gerekiyor.
FMF hastalığı (ailevi akdeniz ateşi) ailesel bir hastalık olup özellikle anadoluda yaşayan insanlarda sık görülmektedir.
FMF hastalığının tanısında tipik karın ağrısı öyküsü olması, aile anamnezi olması, MEF geni denilen genin (+) olması ve kolşisin isimli bir ilaç başlandıktan sonra şikayetlerin azalması önemlidir. FMF ataklarında karın ağrısı , ateş, ayak bileklerinde kızarıklık ve şişlik, nefes alırken göğüste batma hissi gibi şikayetler olur.
Karın ağrısı şiddetlidir (hastayı kımıldatmaz, karnına dokundurtmaz. Öyle ki doktora gidildiğinde apandisit teşhisi rahatlıkla konur, bu yüzden bu hastaların büyük çoğunluğu apandisit ameliyatı olurlar) ve karın ağrısı olduğu dönemde kabızlık sonrasında ishal yakınması görülür.
FMF hastalığında ataklardan daha çok amiloidoz (biriken ve o organda hasar yapan bir madde) gelişmesinden ve buna bağlı böbrek yetmezliği oluşmasından korkulur. Amiloidoza bağlı oluşan böbrek yetmezliğinde böbrekten ciddi miktarda protein kaçağı olur ve ellerde, ayaklarda şişme meydana gelebilir. Tedavide verilen kolşisin hem atakların sıklığını ve şiddetini azaltır hem de amiloidoz gelişmesinden korur.