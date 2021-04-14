Oruçluyken gargara yapılır mı? Gargara orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlar ve bozmayan durumlar hakkında sorgulamalar başladı. Vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz ve tam bir şekilde yerine getirmek isterken bazı hususlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar arasında oruçluyken gargara yapmak da geliyor. Böyle durumlarda kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğinin altı çiziliyor. Buna göre; gargara orucu bozar mı? Oruçluyken gargara yapılır mı? Diyanet tarafından gargara yapmanın oruç üzerindeki etkisi açıklandı.
Gargara yapmanın oruç üzerindeki etkisi Diyanet tarafından açıklandı. Oruçluyken gargara yapmak dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Su yutulması ihtimaline karşılık vatandaşların bu konuda ekstra dikkatli olmaları gerekiyor…
Gargara Orucu Bozar mı?
Gargara yapmak, suyu yutmadıktan sonra orucu bozmaz. Sonuçta, oruç boyunca bir şey yiyip içmemek gerekir. Herhangi bir şey yiyip içtiğiniz zaman oruç bozulabilir. Ancak, gargara yaparken suyu yutmayacağınız için orucu bozmaz. Bu duruma dikkat etmenizde fayda vardır. Oruçluyken yasak olan durumlardan uzak durmak lazımdır. Oruçluyken gargara yapmanız gerekiyorsa eğer dikkatli bir şekilde yapmalısınız.
Gargara yapmak genellikle abdest alırken ağzı çalkalamaya benzer. Oruçluyken abdest almak orucu bozmaz. Çünkü ağız çalkalanırken su yutulmaz. Gargara yapılırken de su yutulmaması lazımdır.
Diyanet'in Açıklamasına Göre Oruçluyken Gargara Yapılır mı?
Oruçluyken gargara yapılması konusunda diyanetin açıklaması bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre oruçluyken gargara yapıldığında su yutmamak kaydı ile oruç bozulmaz. Tabi gargara yaparken buna özen göstermeniz lazımdır. Aksi halde su yutarsanız orucunuz bozulabilir.
Oruçluyken gargara yapmak orucu bozmasa da çok gerekli değilse eğer gargara yapılmaması tavsiye edilir. Çünkü orucu bozacak bir durum yaşanabilir. Bu yüzden gargara işlerini oruçlu olmadığınız dönemde yapmanız daha uygundur. Bu konuya hassas ve duyarlı olarak orucunuzu tutabilirsiniz.