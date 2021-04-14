Garipçe’de otomobil uçuruma yuvarlandı

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza dün 15.00 sıralarında Garipçe Mahallesi Mezarlık Yolu'nda meydana geldi. Emre Kurban'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Sürücünün otomobilde sıkıştığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce otomobili halatla bağlayarak sabitledi. Ardından otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bir saat süren çalışmalar sonucunda sürücü Emre Kurban sıkıştığı yerden kurtarılarak halat yardımıyla uçurumdan yukarı çekildi. Kurban hastaneye kaldırıldı.