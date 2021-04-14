Genç kadın yardım istedi: Ölmek istemiyorum...



"BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Eşinin ölüm tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Cansu İrkin, "Hala tehdit ediyor. Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Çocuğu vermezsek beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkıp bizi öldüreceğini söylüyor. Konuşurken de ses kaydı çektim. Ses kayıtlarının bir kısmını adliyeye verdim. Fakat nasıl bir dilekçe yazdığımı bilmediğim için ret kararı verilmiş. Ben ne yaparsam yapayım bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Kendisi de '3 gün yatarım, 5 gün yatarım, 6'ıncı gün yine dışardayım' diyor. Ben yine yapacağımı yapacağım diyor. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Ben ölmek istemiyorum. Ya da benim annem öldürülsün istemiyorum. Televizyonlarda çıkan çocuklar gibi çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum. Birileri benim sesimi duysun. Bir şekilde bu adam cezasını almalı. Almadığı takdirde diğer kadınlar gibi ben de öleceğim. Sesim duyulmazsa ben de öleceğim. Benim çocuğum belki annesiz kalacak. Belki de ben annesiz kalacak" şeklinde konuştu.