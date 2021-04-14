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Giriş Tarihi: 14.4.2021 08:43 Son Güncelleme: 14.4.2021 08:43

değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte A101, BİM, Migros, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

Market çalışma saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte A101, BİM, Migros, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklikle beraber hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00’dan 19.00’a çekildiği ifade edilirken milyonlarca vatandaş “Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu kapsamda vatandaşların kafasında ortaya çıkan soru işaretleriyle beraber “Marketler kaça kadar açık olacak?” sorusunun yanıtı bakanlığın yayımladığı genelge ile duyuruldu. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros 2021

Yeni genelge ve ramazan kısıtlamalarıyla beraber market çalışma saatleri de değişti. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafta içi 21.00'dan 19.00'a alınmasıyla beraber binlerce vatandaş kasap, manav, fırın gibi işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu noktada "Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı gece saatlerinde yayımladığı yeni genelge ile tüm bu soruların yanıtını vermiş hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatlerini duyurmuştu. Buna göre; Marketler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar…

Bugün marketler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 11 Nisan A101, BİM, ŞOK, Migros hafta sonu fırın, market ve bakkal çalışma saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).


65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.


Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

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Market çalışma saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte A101, BİM, Migros, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!
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