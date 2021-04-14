Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Geniz akıntısı orucu bozar mı?

Oruç tutarken yaşanan geniz akıntısı insanı orucunun bozulduğu konusunda tereddütte bırakabilir. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar böyle önemli bir konuda tereddütte kalmamak adına araştırma yapıyorlar. Bu kapsamda; geniz akıntısı orucu bozar mı ya da kaza gerekir mi şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. İşte geniz akıntısının oruç ibadeti üzerindeki etkisi!
Vücudun gerekenden fazla mukus üretmesi ya da üretilen mukusun normalden daha kalın olması halinde mukus belirginleşir. Bu mukus fazlalığının burnun arkasındaki boğaza akmasıyla geniz akıntısı oluşur ve bu akıntı çoğu zaman insanlar tarafından farkında olmadan yutulur. Oruç ibadetinin yerine getirileceği mübarek Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olan vatandaşlar geniz akıntısının oruç üzerindeki etkisini sorguluyor.
Diyanet tarafından geniz akıntısının oruç üzerindeki etkisi açıklandı…
Oruçluyken Geniz Akıntısı Orucu Bozar mı? (Diyanet Cevabı)
Dini fıkıh kitaplarında da bu konu açıklığa kavuşturulmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gören görüş geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir.
Hanefi mezhebine göre " ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " Dolayısı ile burun akıntısının yutulması orucu sakatlamamakta oruca herhangi bir zarar vermemektedir.
Kaza Gerekir mi?
Geniz akıntısı, orucu bozan durumlardan biri değildir. Orucu bozmadığı için geniz akıntısının yutulması durumunda oruç bozulmadığından kaza edilmesine de gerek yoktur.
Geniz akıntısı, vücudun ürettiği bir doğal salgı olduğundan geniz akıntısının yutulması oruç tutan kişinin iradesi dahilinde, kontrolü altında tutabileceği bir halde değildir. Günlük yaşamda, birçok insan, geniz akıntısı nedeni ile istemediği halde sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu problem nedeni ile tıbbi tedavide görmektedir.