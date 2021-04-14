Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Geniz akıntısı orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:52 Son Güncelleme: 14.4.2021 14:52

Oruçluyken , kaza gerekir mi? Geniz akıntısı orucu bozar mı?

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Oruç tutarken oruçlarının hangi durumlarda bozulup bozulmayacağını öğrenmek isteyenler sorgulamalarına şimdiden başladılar. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler , gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan böyle bir durum yaşandığında kaza gerekir mi sorusu da öne çıkanlar arasında oluyor. Bu kapsamda; geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? İşte bilgiler!

Oruç tutarken yaşanan geniz akıntısı insanı orucunun bozulduğu konusunda tereddütte bırakabilir. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar böyle önemli bir konuda tereddütte kalmamak adına araştırma yapıyorlar. Bu kapsamda; ya da kaza gerekir mi şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. İşte geniz akıntısının oruç ibadeti üzerindeki etkisi!

GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI?

Vücudun gerekenden fazla mukus üretmesi ya da üretilen mukusun normalden daha kalın olması halinde mukus belirginleşir. Bu mukus fazlalığının burnun arkasındaki boğaza akmasıyla geniz akıntısı oluşur ve bu akıntı çoğu zaman insanlar tarafından farkında olmadan yutulur. Oruç ibadetinin yerine getirileceği mübarek Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olan vatandaşlar geniz akıntısının oruç üzerindeki etkisini sorguluyor.

Diyanet tarafından geniz akıntısının oruç üzerindeki etkisi açıklandı…

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Oruçluyken Geniz Akıntısı Orucu Bozar mı? (Diyanet Cevabı)

Dini fıkıh kitaplarında da bu konu açıklığa kavuşturulmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul gören görüş geniz akıntısının orucu bozmadığı yönündedir.

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Hanefi mezhebine göre " ağız dolusu bile olsa kendi isteği dışında kusmak, balgam ya da burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlılığı tükürük ile yutmak orucu bozmamaktadır. " Dolayısı ile burun akıntısının yutulması orucu sakatlamamakta oruca herhangi bir zarar vermemektedir.

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Kaza Gerekir mi?

Geniz akıntısı, orucu bozan durumlardan biri değildir. Orucu bozmadığı için geniz akıntısının yutulması durumunda oruç bozulmadığından kaza edilmesine de gerek yoktur.

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Geniz akıntısı, vücudun ürettiği bir doğal salgı olduğundan geniz akıntısının yutulması oruç tutan kişinin iradesi dahilinde, kontrolü altında tutabileceği bir halde değildir. Günlük yaşamda, birçok insan, geniz akıntısı nedeni ile istemediği halde sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu problem nedeni ile tıbbi tedavide görmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Geniz akıntısı orucu bozar mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA