Happy Center saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Happy Center çalışma saatleri 2021

Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen marketlerinin çalışma saatleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu marketler arasında Happy Center da yer alıyor. Happy Center çalışma saatleri de pandemi sürecinde değiştirilmişti. Peki, 2021 Happy Center güncel çalışma saatleri nasıl ve Happy Center kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, hafta içi ve hafta sonu Happy Center çalışma saatleri…

HAPPY CENTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BAKANLIKDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

HAPPY CENTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Happy Center ÇALIŞMA SAATLERİ

Happy Center hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

Happy Center HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAPPY CENTER İRTİBAT NUMARASI

Happy Center Market Genel Müdürlük binası, Zafer Mah. 160. Sokak No:8 Esenyurt / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Happy Center Market Telefon Numarası: 444 37 37

HAPPY CENTER MARKET HAKKINDA

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Yaklaşık 50 yıldır ata-baba mesleği olan gıda işi, babamız Nadir Altun'un girişimiyle başlayan çok uzun bir serüven. Daha sonraları Şefik Altun ve biraderlerinin İstanbul Tahtakale'de distribütörlükleri ve bunun akabinde ailenin bir gurubunun Rami'de yaptığı gıda toptancılığı en nihayetinde perakende sektöründe buluşturdu. 1996 yılında sektöre Altun Gıda olarak başlayan şirketimiz Happy Center la birlikte gülümseyen felsefesi ve yepyeni gülen yüzüyle yerini almış oldu.