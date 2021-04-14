Hırsızlar 3 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Batman'da geçtiğimiz aylarda birçok kez görülen trafoda hırsızlık olayları son iki haftada 5 kez yaşandı. Geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında Gültepe, Belde, Çamlıtepe, GAP ve Fatih mahallelerinde 10 ayrı trafoda hırsızlık olayı yaşanmıştı. Kentte bu kez son iki haftada Bahçelievler, Şafak ve Seyitler mahallelerindeki 5 trafo hırsızların hedefi oldu.

Her üç mahallede vatandaşların sabah işe gitmeye hazırlandıkları sırada yaşanan elektrik kesintileri üzerine ortaya çıkan hırsızlık olayları, toplamda 3 bini aşkın elektrik abonesinin saatlerce enerjisiz kalarak mağdur olmasına neden oldu. Hırsızlar, canlarını hiçe sayarak trafolardaki bakır kabloları keserek çaldı. Olay yerine ulaşan Dicle Elektrik ekipleri hırsızların zarar verdiği trafolarda gerekli onarımları yaparak yeniden devreye aldı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Batman Sistem İşletme Yöneticisi Umut Erpolat, son dönemde trafolara yönelik sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşlardan trafo çevresinde tanık oldukları şüpheli durumları mutlaka kendilerine haber vermelerini istedi.